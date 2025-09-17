Medical Xpress: многие инфаркты у молодых вызваны факторами, не связанными с закупоркой артерий

Сердечные приступы у людей младше 65 лет в множестве случаев вызваны факторами, не связанными с закупоркой артерий. Это ставит под сомнение традиционные представления о причинах инфарктов у молодежи, сообщили « Известия » со ссылкой на Medical Xpress .

Ошибки в диагнозе могут привести к необоснованному стентированию и увеличить риск осложнений. Разработка правильной диагностики нетрадиционных инфарктов миокарда улучшит лечение и долгосрочные результаты.

Инфаркты, связанные со стрессом, анемией или инфекциями, стали второй по частоте причиной с наивысшей смертностью. Старший автор исследования, доктор Раджив Гулати, заключил, что проведенная работа подтверждает необходимость пересмотра подхода к инфарктам среди молодых людей.