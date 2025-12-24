Medical Xpress: люди склонны больше доверять тем, кто выражает радость

Ученые из Университета Юго-Западной Тихоокеанской сети и Университета Гумбольдта в Берлине исследовали, как мимика влияет на восприятие личности другими людьми. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на Medical Xpress .

В ходе экспериментов исследователи обнаружили, что люди с большей вероятностью подражают тем, кто выражает радость, а не гнев или грусть.

«Важно отметить, что именно интенсивность подражания будет определять, насколько участники будут доверять людям, которым они подражают», — пояснил доктор философии, профессор Университета Юго-Западной Тихоокеанской сети, психолог Михал Ольшановски.

Эксперименты подтвердили, что активность лицевых мышц, связанных с имитацией эмоций, может существенно повлиять на оценку черт характера другого человека. Это расширяет понимание роли эмоциональной мимикрии в социальных взаимодействиях.