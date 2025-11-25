Medical Xpress: две минуты рефлексии помогут сделать первый шаг к действию

Прокрастинация может стать серьезной преградой на пути к выполнению важных задач. Ученые из Университета Калифорнии в Санта-Барбаре нашли способ борьбы с таким состоянием, сообщили « Известия » со ссылкой на Medical Xpress .

По словам экспертов, всего две минуты рефлексии могут помочь снизить эмоциональное сопротивление и сделать первый шаг к действию.

Как пояснила доктор Ануша Гарг, основная проблема заключается не в самой прокрастинации, а в «моменте начала» — короткой психологической паузе, когда человек принимает решение о том, стоит ли начать дело.

Результаты исследования показали, что деление задачи на подзадачи и выбор небольшого вознаграждения за каждый выполненный шаг помогают приступить к работе. Это позволяет преодолеть эмоциональное сопротивление.