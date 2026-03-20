Medical Xpress: диета MIND помогает замедлить старение мозга

Ученые обнаружили, что соблюдение диеты MIND может замедлить возрастные изменения в структуре мозга. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Medical Xpress .

Такой режим питания помогает предотвратить потерю серого вещества, которое отвечает за обработку информации, память и принятие решений.

По мнению исследователей, продукты, богатые антиоксидантами, такие как ягоды, и высококачественные источники белка, например мясо птицы, могут снизить окислительный стресс и уменьшить повреждение нейронов. В то же время жареная еда быстрого приготовления может способствовать воспалению и повреждению сосудов.