Medical Xpress: анализ мозговых волн предсказал деменцию до появления симптомов

Специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Медицинского центра Бет Израэль Диконесс в Бостоне обнаружили связь между качеством сна и старением мозга. Они смогли выявить людей с высоким риском развития деменции задолго до появления явных симптомов, сообщили «Известия» со ссылкой на Medical Xpress .

Ученые использовали модель машинного обучения для оценки «мозгового возраста» по ЭЭГ. Если показатель превышал реальный биологический возраст человека, риск возникновения когнитивных нарушений возрастал. На каждые 10 лет разницы между «возрастом мозга» и фактическим возрастом вероятность развития деменции увеличивалась почти на 40%.

Анализ микроструктурных особенностей мозговых волн дал более точные результаты, чем традиционные методы оценки сна. Модель учитывала дельта-волны, связанные с глубоким сном, и «сонные веретена» — короткие всплески активности, отвечающие за консолидацию памяти.