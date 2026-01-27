Medical Xpress: 24 минуты прослушивания музыки с ABS помогут успокоиться

Психологи Торонтского столичного университета Даниэль К. Маллен и Фрэнк А. Руссо установили, что 24 минуты прослушивания специально подобранной музыки с аудиостимуляцией ритмами (ABS) способны значительно снизить уровень тревожности. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Medical Xpress .

Тревожные расстройства беспокоят миллионы людей. Хотя медикаменты и когнитивно-поведенческая терапия остаются стандартными методами лечения, они часто сопровождаются побочными эффектами и другими ограничениями. Музыкальные цифровые терапевтические инструменты рассматриваются как доступный и быстрый способ снизить симптомы тревоги без лекарств.

Результаты исследования показали, что музыка с ABS снижала когнитивные и телесные проявления тревожности, а также уменьшала негативное настроение по сравнению с розовым шумом. Наиболее выраженный эффект был зафиксирован при 24-минутном сеансе.