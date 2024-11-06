Marine Pollution Bulletin: ученые из России разработали методику подсчета микропластика на пляжах

Специалисты Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН разработали простой способ оценки загрязненности микропластиком морских пляжей и прибрежных вод. Об этом рассказал RT, ссылаясь на журнал Marine Pollution Bulletin.

На протяжении 14 месяцев ученые отслеживали содержание микропластика в шести точках Балтийского моря. Исследователи отобрали 175 проб песка из зон заплеска волн — линии на границе с водой. Таким образом было обнаружено более 10 тысяч частиц пластика, 97% из которых относились к микропластику.

Ученые пояснили, что набегающие на берег волны каждые 10 секунд перемешивают верхний слой песка, усредняя картину загрязнения микропластиком. По их словам, этот эффект удобно использовать для мониторинга долговременных измененийзагрязнения вод.

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