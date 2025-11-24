Marine Mammal Science: японского «клыкастого» кита впервые обнаружили у берегов Мексики

Группа ученых впервые обнаружила живых представителей редкого вида японских ремнезубов (Mesoplodon ginkgodens) в естественной среде обитания. Ранее этот вид был известен лишь по экземплярам, погибшим в рыболовных сетях. Об этом сообщил MIR24.TV со ссылкой на журнал Marine Mammal Science.

Животных нашли близ побережья Мексики спустя четыре года после обнаружения уникального сигнала гидролокатора. Исследователи встретились сначала с одним «клыкастым» китом, а позже и с целой группой, включающей взрослого самца с характерными рубцами и молодую самку с детенышем.

Образцы ДНК подтвердили идентификацию китов именно как представителей вида Mesoplodon ginkgodens. Их необычные зубы, похожие на листья гинкго, растут у взрослых особей и используются скорее как средство защиты, нежели инструмент питания.

Теперь ученые планируют продолжить изучение численности популяции и угроз, которым подвергаются редкие морские обитатели.