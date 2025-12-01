Live Science: ученый из Великобритании выяснили, что заселение Австралии началось около 60 тысяч лет назад

Генетический анализ подтвердил гипотезу, согласно которой Австралия была заселена около 60 тысяч лет назад. Исследование провели ученые Университета Хаддерсфилда в Великобритании. Об этом сообщил MIR24.TV со ссылкой на Live Science.

По данным специалистов, люди прибыли туда двумя различными путями, двигаясь сначала через древнюю сушу современной Азии. Исследование позволило выяснить происхождение двух отдельных популяций, мигрировавших в разные части континента.

Результаты подтверждают «длинную хронологию» заселения Австралии и указывают на связь ранних мигрантов с местными видами гоминидов.