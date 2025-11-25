Лингвист Пахомов указал на отличия нецензурных слов от бранных

Научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов раскрыл детали относительно статуса слова «жопа» в современном российском языке. Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, слухи о полном запрете слова оказались преувеличенными. Он обратил внимание на майские новости об официальном утверждении четырех словарей русского языка как государственного.

«И там в словарной статье „нецензурный“ перечислены 14 корней, образование от которых названо нецензурной лексикой. Как раз в их числе слова с корнем „жоп“», — напомнил ученый.

Ранее возникшие вопросы касательно расширения списка табуированных слов были подробно прокомментированы Роскомнадзором. Ведомство подтвердило, что указанный перечень отражает исключительно грубые и бранные элементы языка, но не относится к категории цензуры, следовательно, не требует обязательного удаления или маскировки в публичной коммуникации, пояснил лингвист.