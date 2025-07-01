Крымский ученый Кувшинов рассказал о проведении экспериментов, направленных на изучение физики Солнца

В Астрофизической обсерватории, расположенной в Бахчисарайском районе Крыма, продолжаются научные исследования в области астрономии и астрофизики. Доцент кафедры астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Кувшинов в эфире телеканала «Крым 24» подчеркнул, что обсерватория достигла значительных успехов за 80 лет своей работы.

Одним из крупнейших достижений ученых обсерватории стало исследование магнитных полей Солнца. В 1970-е годы был модернизирован башенный солнечный телескоп, оснащенный уникальным солнечным магнитографом, разработанном в Крыму. В текущем году астрономы провели ряд экспериментов, направленных на изучение физики Солнца и свойств его магнитных полей.

Другими важными достижениями обсерватории являются исследования глобальных пульсаций Солнца, вспышечных звезд с массой, равной или меньшей массы Солнца, симбиотических звезд и внегалактических объектов. Кунишкин подчеркнул, что обсерватория активно работала практически во всех областях астрофизики, создавая уникальные научные данные и исследования мирового уровня.