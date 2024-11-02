KP.RU: Дюрант нашел новое самое большое простое число в мире

Простых чисел в мире бесконечное количество, это доказал еще Евклид. Речь идет о таких математических единицах, которые делятся лишь сами на себя и на единицу. Новое самое большое простое число открыл бывший разработчик графических процессоров компании Nvidia Люк Дюрант, сообщил KP.RU.
Он провел в вычислениях несколько лет, чтобы доказать свою находку. В итоге он нашел новое самое большое число в мире для выговаривания которого потребуется 237 дней. Потому что оно состоит из 41 миллионов 24 тысяч 320 цифр, что на 16 миллионов больше, чем у предыдущего открытого числа.
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