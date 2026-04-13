Космонавт Котов объяснил смягчение требований при полетах в космос развитием медицины

Если в эпоху Юрия Гагарина в отряд космонавтов отбирали исключительно молодых и физически крепких летчиков, то сейчас требования к здоровью стали более мягкими. В беседе с сайтом KP.RU ситуацию прокомментировал космонавт Олег Котов.

Специалист объяснил эту тенденцию развитием космической медицины.

«Пришло понимание, какие физиологические процессы происходят в организме во время полета, какие системы и органы наиболее подвержены факторам риска и как эти проблемы можно купировать с помощью медицины», — отметил эксперт.

По его словам, сегодня отбор ведется не столько по классическим медицинским параметрам, сколько по функциональной готовности человека работать в космосе. Главным критерием является способность к обучению и психология.