Комплекс интеллектуальной диагностики систем станочного парка начали разрабатывать в НГТУ

В Нижегородском государственном техническом университете имени Алексеева создают комплекс интеллектуальной диагностики для станочного парка. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru .

Как пояснил проректор по научной работе НГТУ Андрей Куркин, применяя технологии искусственного интеллекта и алгоритмы машинного обучения, система оценивает оставшийся ресурс и степень износа деталей оборудования, позволяя заблаговременно выявлять потенциальные неисправности, способные привести к поломке станков.

«Это снижает затраты на ремонт, что позволит сократить незапланированный простой, а значит, увеличить производительность и прибыль предприятия-партнера», — отметил эксперт.

Еще один важный проект — разработка источника бесперебойного питания мощностью 1,5 кВт для использования в условиях отсутствия электроснабжения.