Климатолог Семенов: Земля продолжает нагреваться «очень быстрыми темпами»

Земля продолжает нагреваться «очень быстрыми темпами», и эти рекорды будут периодически обновляться. Такое заявление сделал завлабораторией климатологии Института географии РАН, директор Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Владимир Семенов в беседе с радиостанцией « Говорит Москва ».

Ученый призвал отслеживать соответствующую ситуацию. По его словам, колебания температуры происходят от года к году, но в общем наблюдается устойчивая тенденция к повышению температур.

Семенов также отметил, что опасности полного уничтожения сельского хозяйства в России нет. В ближайшие десятилетия пространство для выращивания растений будет меняться, но вероятность исчезновения агрокультур крайне мала, считает эксперт.