Климатолог Кокорин заявил об увеличении температуры осенью в центре РФ за 50 лет
Эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин сообщил РИА «Новости», что за последние 50 лет температура осенью в центре европейской части России увеличилась на три градуса.
По словам специалиста, стал заметен сдвиг сезонов.
«Осень продолжается в зиму несколько дольше, поскольку за последние 50 лет температура осени в центре европейской части России увеличилась на три градуса», — отметил климатолог.
Также Кокорин уточнил, что в течение следующих 50 лет средняя температура летом в России будет превышать средние значения не менее чем на два-три градуса, добавила «Свободная пресса».
Новые пешеходные дорожки начали укладывать у Комсомольского пруда в Одинцове
Парки Балашихи опубликовали программу мероприятий на эту неделю
Акция «Чистый берег» прошла на берегу Внуковского пруда в Дмитрове
Оборудование теплосети обновят на двух улицах в Белоозерском
Число погибших при взрыве на заводе под Рязанью выросло до 24
Администрация Дмитрова провела встречу с представителями Совета ветеранов округа
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте