Климатолог Кокорин заявил об увеличении температуры осенью в центре РФ за 50 лет

Эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин сообщил РИА «Новости» , что за последние 50 лет температура осенью в центре европейской части России увеличилась на три градуса.

По словам специалиста, стал заметен сдвиг сезонов.

«Осень продолжается в зиму несколько дольше, поскольку за последние 50 лет температура осени в центре европейской части России увеличилась на три градуса», — отметил климатолог.

Также Кокорин уточнил, что в течение следующих 50 лет средняя температура летом в России будет превышать средние значения не менее чем на два-три градуса, добавила «Свободная пресса».