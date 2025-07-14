Климатолог Кокорин сообщил, что лето в России станет теплее в течение 50 лет

В ближайшие 50 лет средняя летняя температура в России увеличится минимум на два—три градуса. Об этом сообщил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин в разговоре с РИА «Новости».
Климатолог отметил, что за последние 50 лет средняя температура в стране уже выросла примерно на два градуса.
«Страна большая: где-то потеплело сильнее, где-то слабее, но в целом примерно так», — привел слова специалиста сайт RT.
Кроме того, синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил об аномальной жаре на юге России.
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