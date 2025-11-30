Канадские ученые выяснили, что волки способны использовать подручные средства для добычи пищи

Ученые из канадской провинции Британская Колумбия зафиксировали необычное поведение волка, которое изменило представление о когнитивных способностях этих хищников. Исследователи установили камеры наблюдения на побережье, чтобы выяснить, кто регулярно разорял крабовые ловушки, написал Ridlife.ru .

Видео показало, как взрослая самка волка подплыла к бую, перегрызла привязанный трос и подтянула ловушку к берегу, чтобы съесть добычу. По словам ученых, это первый задокументированный случай, подтверждающий, что волки способны использовать подручные средства для добычи пищи, сообщил сайт muksun.fm.

Наблюдение продемонстрировало, что волки могут демонстрировать высокий уровень адаптивности и находить нестандартные решения практических задач. Это открытие стало важным аргументом в дискуссии о познавательных способностях диких животных и показало, что они могут проявлять изобретательность в охоте