Journal of Family Studies: молодые отцы часто сталкиваются с чувством вины

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Family Studies, выявило сложности, с которыми сталкиваются мужчины при переходе к родительству. Чаще всего молодые отцы испытывают резкие изменения в семейной и профессиональной жизни, а также сталкиваются с непредвиденными последствиями для своего психического здоровья.