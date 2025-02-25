Journal of Family Studies: молодые отцы часто сталкиваются с чувством вины

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Family Studies, выявило сложности, с которыми сталкиваются мужчины при переходе к родительству. Чаще всего молодые отцы испытывают резкие изменения в семейной и профессиональной жизни, а также сталкиваются с непредвиденными последствиями для своего психического здоровья.

Руководитель проекта из Школы здравоохранения и социального развития Университета Дикина Норма Барретт заявила, что данное исследование дает новое понимание процесса становления родителя.

Мужчины-участники признались, что иногда ощущали себя «смешанно неподготовленными», испытывали вину, бессилие и замечали уменьшение круга общения. При этом, несмотря на трудности, они обнаружили большее удовлетворение от роли отца, чем ожидали, написала «Мойка78».

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