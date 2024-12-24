JАНА: кофе защищает когнитивные функции пациентов с болезнями сердца

Исследователи из Университетской больницы Цюриха обнаружили, что кофеин может улучшить когнитивные способности у пациентов с мерцательной аритмией или фибрилляцией предсердий. Об этом сообщает сайт «Известия» со ссылкой на научную работу, опубликованную в Journal of the American Heart Association (JАНА).

По итогам эксперимента с участием почти 2,5 тысячи человек специалисты установили, что отказ от кофеина не предотвращает нарушения ритма сердца у пациентов с фибрилляцией предсердий, хотя иногда кофе усиливает симптомы. Ученые также отметили, что бодрящий напиток способен уменьшить воспаление в организме и улучшить когнитивные показатели.