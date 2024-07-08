JAMA Network Open: ученые выяснили, что препараты на основе семаглутида снижают риск развития рака

Журнал JAMA Network Open опубликовал последнее исследование американских ученых, которые установили, что препараты на основе семаглутида снижают риск развития онкологии.

В исследовании говорится, что это лекарство эффективно снижает вероятность развития рака желчного пузыря, рака поджелудочной железы и менингиомы. Кроме того, оно отлично влияет на другие виды злокачественных образований, написала «Свободная пресса».

В своей работе специалисты также отметили, что семаглутид быстро снижает вес и эффективно борется с ожирением.