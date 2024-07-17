«Известия»: московские ученые создали новаторскую методику для изучения древней ДНК

Ученые из Московского государственного технического института создали набор оборудования для изучения древней ДНК. Также была подготовлена новаторская методика для работы с устройством, сообщили «Известия».

Упростят исследование материала, который сохранился в останках организмов доисторического времени, компактные изолированные контейнеры с перчаточными манипуляторами. Благодаря таким боксам снижаются материальные затраты, а степень работ остается высокой.

Предполагается, что данный подход станет недорогой альтернативой традиционным способам.

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