Исследовательские работы проведут в бывшем следственном изоляторе «Кресты» в Петербурге

На территории бывшего следственного изолятора «Кресты», расположенного на Арсенальной набережной в Северной столице, начнутся комплексные научно-исследовательские и изыскательские работы. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник ».

Соответствующее разрешение уже выдал комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

«На основании итогов этих работ в том числе будет разрабатываться Государственная историко-культурная экспертиза и последующий проект реставрации и приспособления объекта», — отметили эксперты.

Многие здания на территории бывшего СИЗО «Кресты» находятся под охраной. Речь идет, например, об административных корпусах с церковью Святого Александра Невского.