ИПФ РАН сообщил о разработке с визуализацией кровообращения в реальном времени

Исследователи из Института прикладной физики им. А. В. Гапонова-Грехова РАН создали устройство, позволяющее наблюдать за кровообращением в реальном времени. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ИПФ РАН.
Традиционные методы визуализации, такие как УЗИ, КТ и МРТ, имеют ограничения по пространственному и временному разрешению или требуют инвазивного вмешательства. Нижегородские ученые предложили альтернативный подход, используя оптоакустическую томографию.
Им удалось повысить чувствительность антенны из пьезополимера к оптоакустическим сигналам почти в 10 раз. Это дало возможность детально увидеть движение крови в сосудах разного размера.
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