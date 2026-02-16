Инженер Жуйчжэн отметила, что применение ультразвука повысит экологичность производства джема

Российские ученые из лаборатории «Очаковского комбината пищевых ингредиентов» разработали методику обработки пищевого стабилизатора каррагинана с использованием ультразвука и высоких температур. Открытие прокомментировала инженер-консультант китайской пищевой компании Чжоу Жуйчжэн в беседе с NEWS.ru .

Эксперт отметила перспективность технологии, подчеркнув ее способность создавать качественные продукты без ущерба для экологии.

«Мы ожидаем, что в перспективе эта разработка окажет революционное влияние на развитие мировой пищевой промышленности, открывая путь к более экологичному производству и продуктам с превосходной текстурой и стабильностью», — сказала Жуйчжэн.

Применение нового подхода способно совершить прорыв в производстве джема и желе, обеспечив высокий уровень экологической чистоты продукции.