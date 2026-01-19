Инфекционист Викулов заявил, что нет оснований говорить о пандемийном потенциале обезьяньей оспы

Новостной портал Daily Star сообщил о возможном появлении «Болезни X», которая может вызвать разрушительную пандемию. Под подозрением оказались четыре вируса: обезьянья оспа (Mpox), краснуха (Rubella), птичий грипп (H5N1) и вирус Оропуш. Однако директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог, аллерголог Георгий Викулов заявил kp.ru , что перечень потенциальных угроз недостаточно точен.

Доктор отметил, что возбудителей, которые могут иметь пандемический потенциал, гораздо больше. Эксперт подчеркнул, что птичий грипп официально еще не преодолел видовой барьер и не передается от человека к человеку, но специалисты внимательно следят за ситуацией. Летальность при птичьем гриппе у людей порядка 50%.

«Нет, это маловероятно, потому что у нас эффективные вакцины. Есть препараты, которых не было во времена испанки», — рассказал врач.

Эксперт также упомянул геморрагические лихорадки, отметив, что их несколько десятков, и вирус Оропуш не самый распространенный. Он подчеркнул, что говорить о пандемийном потенциале обезьяньей оспы тоже оснований нет.

«Нужно просто понимать, какие есть риски, и оценивать их разумно, своевременно и правильно принимать решения», — подытожил Викулов.