Инфекционист Викулов заявил, что нет оснований говорить о пандемийном потенциале обезьяньей оспы
Новостной портал Daily Star сообщил о возможном появлении «Болезни X», которая может вызвать разрушительную пандемию. Под подозрением оказались четыре вируса: обезьянья оспа (Mpox), краснуха (Rubella), птичий грипп (H5N1) и вирус Оропуш. Однако директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог, аллерголог Георгий Викулов заявил kp.ru, что перечень потенциальных угроз недостаточно точен.
Доктор отметил, что возбудителей, которые могут иметь пандемический потенциал, гораздо больше. Эксперт подчеркнул, что птичий грипп официально еще не преодолел видовой барьер и не передается от человека к человеку, но специалисты внимательно следят за ситуацией. Летальность при птичьем гриппе у людей порядка 50%.
«Нет, это маловероятно, потому что у нас эффективные вакцины. Есть препараты, которых не было во времена испанки», — рассказал врач.
Эксперт также упомянул геморрагические лихорадки, отметив, что их несколько десятков, и вирус Оропуш не самый распространенный. Он подчеркнул, что говорить о пандемийном потенциале обезьяньей оспы тоже оснований нет.
«Нужно просто понимать, какие есть риски, и оценивать их разумно, своевременно и правильно принимать решения», — подытожил Викулов.