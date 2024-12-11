ИГУ: экстракт трюфелей положительно влияет на сперму человека и животных
Ученые Иркутского государственного университета (ИГУ) раскрыли новые полезные свойства трюфелей. Выяснилось, что их экстракт благотворно воздействует на сперму человека и животных, сообщила «Газета.ru».
Как рассказал заведующий лабораторией вуза Денис Аксенов-Грибанов, ряд экспериментов подтвердил, что благодаря вытяжке черного трюфеля сперматозоиды становятся подвижнее, активнее и быстрее.
«Это говорит нам о том, что трюфели — достаточно ценный продукт для репродуктивной биологии и медицины. Это особо значимо для разработки вспомогательных репродуктивных технологий», — отметил эксперт.
По данным исследователей, грибы также помогают повышать силу зверей и увеличивают у них показатели гемоглобина.