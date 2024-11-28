ИА RuNews24: Engee стала наилучшей альтернативой для MATLAB-Simulink и Amesim среди отечественных разработок

Российские разработчики назвали систему Engee наилучшей альтернативой для MATLAB-Simulink и Amesim среди всех отечественных разработок. Об этом сообщило ИА RuNews24.
Издание пишет, что российским инженерам действительно удалось эффективно переосмыслить наработки американских программистов в MathWorks и ее приложениях. В Engee появилось свое Сообщество пользователей, где каждый может поделиться новым проектом или скачать интересный проект.
Система Engee позволяет обрабатывать данные экспериментов, создавать прототипы алгоритмов и инженерные приложения. Она дает полную поддержку современного рабочего процесса по анализу данных.
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