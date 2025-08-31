Hypertension: ученые подтвердили эффективность какао в профилактике ранней гипертонии

В журнале Hypertension опубликованы результаты научной работы, посвященной влиянию какао на артериальное давление. В эксперименте приняли участие 21 442 человека пожилого возраста: женщины старше 65 лет и мужчины старше 60 лет. Одной группе давали добавку с экстрактом какао и мультивитамином, другой — плацебо, сообщил сайт RuNews .

Исследователи отдельно изучили группу из 8 905 человек без повышенного давления. За период наблюдения (3,4 года) существенных различий между группами не выявили. Однако у людей с исходным систолическим давлением ниже 120 миллиметров ртутного столба добавка с какао снижала вероятность развития гипертонии на 24%. Эффект проявился к концу второго года приема.

Таким образом, флаванолы какао могут быть более эффективны в сохранении сосудистого здоровья и профилактике раннего повышения давления, чем в снижении уже повышенного давления.