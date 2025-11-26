Химик Фаустов подтвердил негативное влияние противогололедных реагентов на машины

С наступлением зимы городские службы активно применяют противогололедные реагенты, что вызывает активные обсуждения среди жителей. Свое мнение высказал ассистент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Никита Фаустов в беседе с Ura.ru .

Эксперт отметил, что современные смеси эффективнее борются с гололедом, сохраняя работоспособность при экстремально низких температурах. Они содержат ингибиторы коррозии и более экономичны в использовании, чем традиционные соль и песок.

По словам химика, современные реагенты могут негативно влиять на автомобили, ускоряя появление ржавчины на кузове и ухудшая состояние шин. Для минимизации повреждений Фаустов рекомендовал тщательно мыть кузов и колесные арки после зимнего сезона, использовать антикоррозийные средства и защитные составы для шин и лакокрасочного покрытия.