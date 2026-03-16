Химик Дорохов предупредил, что микропластик может попадать в кофе из одноразовых стаканчиков

Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов предупредил в беседе с RT , что микропластик может попадать в кофе из одноразовых стаканчиков.

Эксперт объяснил, что одноразовые стаканы делают из картона, покрытого тонким слоем полимера. Это покрытие защищает бумагу от влаги и позволяет стакану удерживать горячий напиток. Пластиковые крышки чаще всего изготавливают из полипропилена или полистирола. При контакте с горячим напитком с поверхности полимерного покрытия и пластиковой крышки могут отделяться микроскопические фрагменты материала.

«При нагреве свойства полимерного материала несколько изменяются, увеличиваются количество микродефектов поверхности и их размеры. В результате отдельные микроскопические фрагменты материала могут попадать в жидкость», — отметил химик.

По словам специалиста, одноразовые стаканы и пластиковые крышки обычно используются для свежеприготовленного напитка, который выпивают в течение нескольких минут. За такой короткий период возможно выделение микрочастиц, но их количество будет минимальным.

«При обычном использовании такой посуды повода для беспокойства нет, даже если человек регулярно покупает кофе или чай навынос», — добавил специалист.

Однако неправильное использование упаковки может увеличить количество выделяемого микропластика. Чем сильнее нагреваются полимерное покрытие стакана и пластиковая крышка, тем выше вероятность образования микроскопических фрагментов материала. Дополнительное влияние на образование микрочастиц пластика может оказывать механическое воздействие, например, когда напиток интенсивно перемешивают ложкой и она касается стенок стакана. Тем, кто хочет дополнительно уменьшить контакт напитка с пластиком, можно использовать многоразовую термокружку.