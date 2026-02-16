Heute: ученые заявили, что женщина может родить более 40 детей

Недавние исследования европейских ученых раскрыли неожиданные возможности женского организма. Как сообщил портал Heute, статью из которого перевел aif.ru, теоретически женский организм способен выдержать несколько десятков беременностей.

«Теоретически у женщины может быть несколько десятков беременностей», — отмечают ученые, подчеркивая, что биологические пределы человека гораздо выше, чем предполагалось ранее.

Исторические данные свидетельствуют о редких случаях, когда женщины рожали более 40 детей, включая близнецов и тройняшек. Однако такие примеры являются исключением, а не правилом. В современном мире среднее число детей на одну женщину значительно ниже из-за состояния здоровья, социального положения и медицинских факторов.

Эксперты предупреждают, что подобные рекорды связаны с огромной нагрузкой на организм, которая может вызвать осложнения во время беременности, проблемы с восстановлением после родов и повышенный риск хронических заболеваний. Несмотря на это, исследование дает ценное понимание возможностей человеческого организма и напоминает о том, насколько удивительна биология в своем стремлении к продолжению рода.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте