Heute: ученые заявили, что женщина может родить более 40 детей

Недавние исследования европейских ученых раскрыли неожиданные возможности женского организма. Как сообщил портал Heute , статью из которого перевел aif.ru , теоретически женский организм способен выдержать несколько десятков беременностей.

«Теоретически у женщины может быть несколько десятков беременностей», — отмечают ученые, подчеркивая, что биологические пределы человека гораздо выше, чем предполагалось ранее.

Исторические данные свидетельствуют о редких случаях, когда женщины рожали более 40 детей, включая близнецов и тройняшек. Однако такие примеры являются исключением, а не правилом. В современном мире среднее число детей на одну женщину значительно ниже из-за состояния здоровья, социального положения и медицинских факторов.

Эксперты предупреждают, что подобные рекорды связаны с огромной нагрузкой на организм, которая может вызвать осложнения во время беременности, проблемы с восстановлением после родов и повышенный риск хронических заболеваний. Несмотря на это, исследование дает ценное понимание возможностей человеческого организма и напоминает о том, насколько удивительна биология в своем стремлении к продолжению рода.