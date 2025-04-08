Harvard Health: потеря мышечной массы может увеличить риск развития слабоумия

Регулярные занятия спортом могут положительно сказаться не только на физическом, но и на ментальном здоровье. Согласно исследованиям Университета Джонса Хопкинса, существует связь между потерей мышечной массы и развитием деменции. Об этом написала Мойка78 со ссылкой на Harvard Health.

Потеря мышечной массы начинается примерно в 30 лет. К восьмидесятилетию половина людей сталкивается с саркопенией — заметным сокращением мышечной массы из-за старения. Из-за ослабления мышц пожилые люди становятся более подвержены падениям и переломам. Теперь стало известно, что потеря мышечной массы может увеличить риск развития старческого слабоумия.

Ученые установили, что у пожилых людей со слабыми мышцами вероятность развития деменции на 60% выше, чем у тех, кто находится в хорошей физической форме. Это также сказывается на когнитивных способностях и памяти. Недостаток физической активности приводит к нарушениям метаболизма глюкозы, а это, в свою очередь, тесно связано с нейродегенерацией.

Для поддержания мышечной массы необходимо уделять физической активности 150 минут в неделю. Подойдут как легкие упражнения, так и элементы тяжелой атлетики.