Глава Курчатовского института Ковальчук рассказал о создании прототипов двигателей для полетов в космос

Сотрудники Курчатовского института создали прототипы ракетных двигателей, предназначенных для полетов в дальний космос. Об этом рассказал глава центра Михаил Ковальчук на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщили « Известия ».

По словам руководителя организации, разработка способна обеспечить «совершенно иную тягу и иные возможности» для путешествий за пределы планеты.

Основными приоритетами института Ковальчук назвал энергетику и материаловедение. Он также согласился с Путиным, что большое значение имеют интеллект и душа.