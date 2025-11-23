Гидробиолог Рагозин сообщил, что река Тура может пересохнуть через пять-семь лет

В ближайшие пять-семь лет река Тура может столкнуться с серьезными экологическими проблемами. Об этом сообщил гидробиолог, кандидат биологических наук Александр Рагозин. Его слова привел сайт «НашГород» .

По словам ученого, средний сценарий развития событий предполагает, что малоснежные зимы и засушливые лета станут регулярными. В результате река может начать пересыхать на отдельных участках выше или ниже Тюмени, распадаясь на плесы, разделенные сухими отрезками.

Эксперт отметил, что в городской черте уровень воды может опуститься до рекордно низких отметок. Это окажет сильное давление на экосистему реки, которая погрузится в состоянии хронического стресса, добавил Рагозин.