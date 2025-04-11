Geology: малый ледниковый период стал причиной падения Римской империи

Ученые доказали, что «малый ледниковый период» стал причиной падения Римской империи. Позднеантичный Малый ледниковый период (LALIA) повлиял на окончательный распад государства в 1453 году нашей эры. Об этом сообщило издание MK.Ru со ссылкой на журнал Geology.

Глобальное понижение температуры оказало значительное влияние на Восточную Римскую империю. Об этом рассказал доктор Томас Джернон, соавтор исследования и профессор наук о Земле в Университете Саутгемптона.

«Событие было очень холодным по сегодняшним меркам, температура по всей Европе упала примерно на 1,8-3,6°F», — рассказывает Джернон. — «Хотя это может показаться незначительным, этого было достаточно, чтобы вызвать массовые неурожаи, увеличение падежа скота, резкий рост цен на продовольствие и, в конечном счете, массовые болезни и голод по всей империи».

Профессор Джернон и его коллеги нашли новые геологические свидетельства в поддержку этой теории. Исследователи изучили необычные камни, найденные на северо-западном побережье Исландии, чтобы определить их возраст и происхождение.

Выводы исследователей показали, что камни были доставлены в это место дрейфующими айсбергами во время Малого ледникового периода.