Геолог Химченко рассказал, что Эверест около 70 млн лет назад был дном океана

Гора Эверест, которая считается самой высокой точкой в мире с отметкой 8848 метров, порядка 70 миллионов лет назад была дном океана Тетис, существовавшего в то время. Об этом сообщил генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени А.П. Карпинского Павел Химченко в эфире радио Sputnik.