Геолог Химченко рассказал, что Эверест около 70 млн лет назад был дном океана

Гора Эверест, которая считается самой высокой точкой в мире с отметкой 8848 метров, порядка 70 миллионов лет назад была дном океана Тетис, существовавшего в то время. Об этом сообщил генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени А.П. Карпинского Павел Химченко в эфире радио Sputnik.
По словам специалиста, у этого факта есть научные обоснования. Так, исследователи выяснили, что вершина Эвереста состоит из породы, которую преимущественно составляли раковины древних морских обитателей, отметил Химченко.
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