Генетик Исаев рассказал о главных вызовах на пути к долголетию

Для значительного продления жизни необходимо преодолеть три основных медицинских вызова, заявил KP.RU один из ведущих российских экспертов по генным и клеточным технологиям, генетик Артур Исаев.

Среди главных вызовов Исаев назвал саркопению (потеря мышечной массы, которая в старшем возрасте пока необратима), хронические воспалительные процессы и нейродегенерацию (деградацию мозга и центральной нервной системы).

Генетик подчеркнул, что современные технологии уже позволяют контролировать многие процессы старения. При наличии хронических заболеваний, таких как гипертония или диабет второго типа, правильное питание, физическая активность и прием подходящих препаратов могут значительно увеличить продолжительность и качество жизни.

В будущем, по мнению эксперта, появятся еще более эффективные инструменты для контроля старения и связанных с ним болезней, что позволит людям жить дольше и активнее.