Генетик Исаев рассказал, что процесс старения людей стал более контролируемым
По словам одного из ведущих российских экспертов по генным и клеточным технологиям, основателя компании по разработке инновационных лекарств и высокотехнологичных методов лечения Артура Исаева, сегодня у людей появились возможности замедлить скорость старения. В беседе с KP.RU генетик отметил, что процесс старения стал более контролируемым.
«Благодаря изменению условий жизни, развитию медицины и здравоохранения появились возможности дольше сохранять нормальный гомеостаз, поддерживать баланс и устойчивость организма», — подчеркнул специалист.
Возможности контроля старения могут различаться у разных людей в зависимости от генетики и условий жизни. Генетик также отметил, что реальный возраст человека следует оценивать прежде всего не по биологическим калькуляторам, так как он определяется качеством жизни.