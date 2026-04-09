Генетик Исаев отметил, что замороженные клетки могут помочь в борьбе со старением

Резервные копии клеток и тканей — это новая надежда науки в борьбе со старением, рассказал KP.RU один из ведущих российских экспертов по генным и клеточным технологиям, основатель компании по разработке инновационных лекарств и высокотехнологичных методов лечения, генетик Артур Исаев.

Ученый пояснил, что сейчас уже есть возможность сохранять в криобанке клетки кроветворной ткани и иммунной системы. Эти сохраненные клетки можно будет использовать как «ремонтный набор» для организма. Они смогут подавлять хроническое воспаление, восстанавливать иммунитет и запускать регенерацию тканей.

«Один из подходов — создание бэкапа, то есть резервной копии различных клеток и тканей, которые с возрастом изнашиваются и выходят из строя», — отметил Исаев.

Хотя технология клеточного бэкапа пока не стала массовой, медик уверен, что в ближайшие годы в этой области будут серьезные прорывы, которые могут заметно изменить подход к продлению здоровой жизни.