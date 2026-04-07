Гендир центра Келдыша Кошлаков рассказал о старте работ по созданию ядерного ракетного двигателя

В рамках Недели космоса, посвященной 65-летию полета Юрия Гагарина, генеральный директор Исследовательского центра имени М. В. Келдыша Владимир Кошлаков поделился перспективами российской космонавтики. Об этом сообщил сайт KP.RU .

Кошлаков сообщил, что в ближайшие 10 лет планируется развитие многоразовых систем для доступа в космос как тяжелых, так и малых космических аппаратов. Кроме того, ведутся разработки по созданию ракетных двигателей нового поколения — магнитоплазмодинамических. Начались работы по созданию ядерного ракетного двигателя.

«Ядерная энергетика в космосе — это безальтернативный источник энергии для освоения дальних планет», — отметил Кошлаков.

Первое направление работы — создание ядерной лунной станции. Второе — создание ядерного буксира мегаваттного класса. Россия опережает здесь многие страны мира.