Frontiers in Nutrition: чай без сахара увеличивает продолжительность жизни

Ученые из журнала Frontiers in Nutrition выяснили, что несладкий чай может снизить риск преждевременной смерти, в том числе от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследовании приняли участие 195 361 человек в возрасте от 37 до 73 лет. Участникам было необходимо заполнить 24-часовой онлайн-дневник питания. Ученые проанализировали влияние трех видов чая — несладкого, с добавлением сахара и с искусственными подсластителями — на риск смерти от различных заболеваний, написала «Свободная пресса».

Было обнаружено, что употребление 3,5−4,5 чашек несладкого чая в день может снизить общий риск смерти на 20%, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — на 27%, а от рака — на 14%. Эффект оказался независимым от генетических различий в метаболизме кофеина.

Примечательно, что подобный эффект не наблюдался у чая с сахаром или заменителями сахара. Любители сладкого чая чаще вели менее здоровый образ жизни: курили, реже употребляли фрукты, страдали от лишнего веса и хронических заболеваний.