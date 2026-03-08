Food & Function: витамин C способен влиять на снижение артериального давления

Специалисты изучили результаты 17 рандомизированных клинических испытаний и пришли к выводу, что прием витамина C может оказывать влияние на уровень артериального давления. По итогам анализа выяснилось, что витамин C способен снижать систолическое давление примерно на 3,7 миллиметра ртутного столба. Об этом сообщил сайт RuNews со ссылкой на Food & Function.

Систолическое давление — это верхний показатель при измерении давления, который отражает давление крови в артериях в момент, когда сердце сокращается и выталкивает кровь. Диастолическое давление — нижний показатель, который показывает давление в сосудах в момент, когда сердце расслабляется между ударами.

Значимого снижения диастолического давления в среднем по всем участникам исследования обнаружено не было. Однако у людей с диабетом диастолическое давление уменьшалось примерно на 2,3 миллиметра ртутного столба. Авторы исследования считают, что такие изменения могут иметь значение для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Тем не менее ученые подчеркивают, что на данный момент уровень доказательности остается ограниченным, поэтому для подтверждения эффекта витамина C необходимы более масштабные и длительные клинические исследования.