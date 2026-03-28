Физик Петров допустил проблемы с полетами из-за ослабления магнитного поля Земли

Магнитное поле Земли, оберегающее планету от космической радиации, теряет свою силу. За последние два века оно ослабло на 15%. В беседе с сайтом KP.RU ситуацию прокомментировал руководитель отдела магнитного поля Земли Института земного магнетизма и физик Валерий Петров.

По его словам, в случае усиления геомагнитной активности радиационный фон возрастет как на поверхности Земли, так и на высотах, где летают пассажирские лайнеры. Специалист допустил, что такое положение дел может затруднить полеты по некоторым маршрутам.

Как напомнил эксперт, уже сейчас перелеты через Северный полюс сопровождаются превышением радиационного фона, однако такие маршруты пока считаются безопасными и не отменяются.