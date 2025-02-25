Финские ученые: поддержка от бабушки смягчает негативные последствия детства

Присутствие бабушки в жизни ребенка может оказать огромное положительное воздействие. Исследования специалистов подтверждают эту гипотезу, написала «Мойка78» .

Ученые из Университета Турку в Финляндии проанализировали данные опроса 2007 года, проведенного среди 1566 подростков из Англии и Уэльса в возрасте от 11 до 16 лет. Участники опроса, живущие со своими бабушками и дедушками или потерявшие кого-то из них, были исключены из анализа.

Анкетирование показало, что поддержка со стороны бабушек по материнской линии способна смягчить негативные последствия травматического опыта детства, такого как жестокое обращение, пренебрежение, бедность или семейное насилие.

Специалисты пришли к выводу, что наличие поддерживающей фигуры в виде взрослого родственника снижает вероятность долгосрочных негативных последствий детского опыта.