Профессор Тофер Макдугал из университета Сан-Диего представил читателям свою новую работу «Пробуждение Земли», которая вызвала неоднозначную реакцию в научном сообществе. В своей книге ученый утверждает, что Земля является не просто пассивным объектом, а разумным существом, которое постепенно обретает сознание, сообщил сайт kp.ru .

По мнению автора, человечество — это всего лишь этап в процессе развития Земли. Люди создали искусственный интеллект (ИИ), который станет следующим этапом в эволюции сознания планеты. ИИ начнет контролировать Землю и поможет ей распространить свой разум за пределы планеты.

Макдугал считает, что экологические проблемы и глобальное потепление — это часть плана Земли по созданию нового разума. Планета готова пожертвовать своей экосистемой ради достижения этой цели.

Идея о том, что Земля — это разумное существо, может показаться странной и даже абсурдной. Однако подобные концепции уже давно обсуждаются в научном и философском сообществе. Например, гарвардский астроном Ави Леб считает, что человечество может столкнуться с ИИ, созданным внеземными цивилизациями.