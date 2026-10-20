Россиянам объяснили, что кошки нападают на ноги хозяев из-за охотничьего инстинкта

Кошки могут нападать на ноги человека из-за охотничьего инстинкта, страха или желания привлечь внимание. Об этом со ссылкой на фелинологов сообщил сайт URA.RU .

Специалисты пояснили, что при нехватке впечатлений и игрушек движущиеся ноги становятся для питомца легкой добычей. Внезапные атаки также могут оказаться защитной реакцией на наказания в прошлом, перенаправленной агрессией из-за стресса или признаком болезней — например, артрита, проблем с зубами и гипертиреоза.

Эксперты призвали не применять физические наказания и не кричать на кошку, чтобы не усиливать страх. Во время нападения лучше замереть и не смотреть на животное, а угощение или игру предлагать спустя 30–60 минут, когда питомец полностью успокоится.