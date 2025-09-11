European Journal of Nutrition: полезное питание помогает облегчить хроническую боль

В исследовании участники в течение трех месяцев придерживались рекомендаций по питанию, увеличивая потребление фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и нежирного белка, при этом уменьшая количество алкоголя и калорийной пищи.

Результаты показали улучшение качества питания на 22% и снижение уровня хронической боли с 50% до 24%. По данным экспертов, уменьшение неприятных ощущений было связано именно с изменением рациона, а не только с потерей веса, добавила «Свободная пресса».