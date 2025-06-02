«Экспонента» презентовала прототип пилотажного стенда для моделирования SJ-100 и МС-21

В Нижнем Новгороде Центр инженерных и технологических моделей «Экспонента» представил первый в России прототип пилотажного стенда для полунатурного моделирования гражданских авиалайнеров SJ-100 и МС-21. Об этом сообщил RuNews24.ru .

Проект разработан с использованием исключительно российских инженерных технологий. Он демонстрирует переход к технологическому суверенитету: в состав стенда вошли сложные и крупные модели ключевых подсистем самолетов, включая комплексную систему управления и модели динамики полета.

Кроме того, аппаратная часть основана на комплексе полунатурного моделирования КПМ РИТМ, который заменяет зарубежные решения Speedgoat и National Instruments, традиционно применявшиеся в авиационной индустрии.