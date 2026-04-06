Эксперты отметили, что возвращение интереса к Луне говорит о смене глобальных приоритетов

После более чем полувекового перерыва NASA вновь готовится отправить людей к Луне. Экипаж из четырех астронавтов отправится к спутнику Земли в 2026 году на корабле Orion в рамках миссии Artemis 2. Это событие привлекает внимание не только специалистов космической отрасли, но и автолюбителей по всему миру, поскольку предвещает глобальные изменения в технологической и политической сферах, сообщил Piter.TV со ссылкой на портал 110km.ru .

Последний раз человек летал к Луне в 1972 году в рамках программы Apollo. Тогда космическая гонка между США и СССР была вопросом престижа и безопасности, и NASA получала рекордное финансирование. Однако после достижения цели интерес к дорогостоящим лунным экспедициям начал снижаться.

Сегодня ситуация изменилась. На мировой арене появился новый сильный игрок — Китай, который планирует высадить своих астронавтов на Луне к 2030 году. Это вновь подстегнуло интерес США к освоению спутника. Целью миссии Artemis 2 является создание постоянной базы на южном полюсе Луны, что станет основой для будущих экспедиций на Марс и развития новых технологий, которые могут найти применение и на Земле, в том числе в автомобильной индустрии.

Для автомобильной отрасли это событие имеет особое значение. Исторически инвестиции в космические программы приводили к появлению технологий, которые затем внедрялись в гражданские сферы. Сейчас можно ожидать ускорения прогресса в смежных областях, таких как электромобили и системы автономного управления.

Возвращение интереса к Луне свидетельствует о смене глобальных приоритетов. Если раньше космос был ареной военного соперничества, то теперь он становится полигоном для технологических экспериментов и международного сотрудничества. Это может повлиять и на российские программы, заставив пересмотреть подходы к развитию автопрома и внедрению инноваций.